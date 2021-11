FFP2-Masken mit CE-Zertifizierung liegen auf einem Tisch.

Rolf Vennenbernd/dpa/Illustration

Hannover. Die Corona-Lage in Niedersachsen bleibt angespannt.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz stieg am Dienstag auf 4,7, wie das Land im Internet veröffentlichte. Der Wert gibt die Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100.000 Einwohner während der vergangenen sieben Tage an. Am