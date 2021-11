Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs.

Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Stolzenau. Ein Rehbock ist aus dem Schwimmerbecken eines Freibades im Landkreis Nienburg/Weser gerettet worden.

Elf Einsatzkräfte waren im Einsatz, um das Tier in der Gemeinde Stolzenau aus dem Wasser zu holen, wie die Zeitung „Die Harke“ am Dienstag berichtete. Demnach hatte der Schwimmmeister das Tier am Montag entdeckt und die Gemeindeverwaltung