Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße.

Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Die Todesursache bei einem in Wolfsburg gefunden Toten bleibt auch nach der Obduktion unklar.

Nach der Untersuchung in der Medizinischen Hochschule in Hannover müssten daher weitere zeitaufwendige Analysen folgen, teilte die Polizei am Montag mit. Mit belastbaren Ergebnissen rechnen die Ermittler erst in einigen Wochen.Eine Passant