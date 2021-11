Birgit Honé (SPD), Europaministerin von Niedersachsen, spricht.

Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Hannover. Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé hat angesichts der besorgniserregenden Zustände an der polnisch-belarussischen Grenze eine Reform der europäischen Asylpolitik angemahnt.

„Die Situation in Belarus zeigt auf dramatische Weise, dass wir dringend eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik brauchen“, sagte die SPD-Politikerin in einem Interview mit der in Oldenburg erscheinenden „Nordwest-Zeitung“ (Montag).„Hi