Eine Warnweste mit der Gewerkschaft Verdi.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Bremen. Knapp 500 Landesbeschäftigte haben in Hannover und in Bremen mit Warnstreiks ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verliehen.

An einer Kundgebung in Hannover nahmen am Montag laut Verdi über 200 Beschäftigte von Landesverwaltungen und Hochschulen teil. In Bremen waren es nach Gewerkschaftsangaben etwa 250 Beschäftigte, vor allem aus dem Universitätsbereich. In de