Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug.

Langenhagen. Eine Gruppe randalierender Jugendlicher ist am Bahnhof Langenhagen in einem Fahrstuhl stecken geblieben und von der Feuerwehr befreit worden.

Die Bundespolizei war zuvor wegen der Gruppe alarmiert worden, die am Bahnhof unter anderem mit Böllern um sich geworfen haben soll, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.Als die Beamten am Freitag in Langenhagen ankamen, steckten sieben Ju