Skifahrer und Snowboarder sitzen im Lift.

Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Braunlage. In den kommenden Wochen soll es im Harz schneien. Zwar wohl noch nicht vom Himmel herab, dafür aber zumindest aus Kanonen, damit der Wintersportbetrieb am Wurmberg noch im Dezember beginnen kann. Eine neue Technik soll dabei helfen.

Der Skibetrieb am Harzer Wurmberg soll an Weihnachten beginnen. Dafür wollen die Betreiber der Lifte in der kommenden Woche den ersten Kunstschnee der Saison produzieren. Erstmalig soll der Schnee anschließend in sogenannten Schneedepots bi