Panik nach Corona-Kontrollen in Diskothek - Höchste Inzidenz

Rettungswagen und Polizei stehen vor einer Diskothek in Friesoythe.

Andre van Elten/TNN/dpa

Friesoythe. Der Landkreis Cloppenburg hat niedersachsenweit die höchste Inzidenz. Trotzdem lässt eine große Diskothek in Friesoythe mehr Menschen in ihre Innenräume als zulässig. Auch die Impfpässe werden wohl nicht richtig kontrolliert - bei der Schließung kommt es zu Verletzten.

Zu einer Panik mit Verletzten ist es in der Nacht zum Samstag in einer großen Diskothek in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg gekommen. Der Landkreis ließ die Disco um kurz vor Mitternacht räumen, weil viele Gäste ohne Kontrolle ihres Impf