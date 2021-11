Rettungswagen und Polizei stehen vor einer Diskothek in Friesoythe.

Andre van Elten/TNN/dpa

Friesoythe. Nach der Räumung einer Diskothek im Landkreis Cloppenburg wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Corona-Auflagen bleibt der Club am Wochenende geschlossen.

Das teilten die Betreiber am Samstag nach dem Polizeieinsatz in der Nacht zuvor über Soziale Medien mit. Wie die Polizei erläuterte, hatte der Landkreis die Disco in Friesoythe am späten Freitagabend räumen lassen, weil viele Gäste ohne Ko