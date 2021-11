Polizei: Positive Bilanz nach Waffenverbot am Hauptbahnhof

Bundespolizisten kontrollieren Ausweispapiere im Bremer Hauptbahnhof.

Karsten Klama/dpa

Bremen. Zwei Nächte lang ist am Bremer Hauptbahnhof das Tragen von Waffen verboten. Laut Bundespolizei gibt es zu viele Straftaten mit Waffen. Wie fällt die Bilanz aus?

Die Polizei zieht nach zwei Nächten, in denen das Tragen von Waffen am Bremer Hauptbahnhof verboten war, eine positive Bilanz. „Das Wochenende war relativ ruhig“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag. Insgesamt seien rund 750 Men