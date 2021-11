DFL verteidigt 50+1-Ausnahmeregelungen in Stellungnahme

Ein Fußball liegt auf dem Rasen.

Tobias Hase/dpa/Symbolbild

Leverkusen. Die 50+1-Regel im deutschen Fußball liefert immer wieder Anlass für Debatten um den Einfluss von Investoren. Das Kartellamt will bald über Ausnahmeregeln entscheiden. Die DFL will Medienberichten zufolge an diesen Bestimmungen festhalten.

Die Deutsche Fußball Liga hat die Ausnahmeregelung für die Bundesligisten Bayer Leverkusen, TSG 1899 Hoffenheim und VfL Wolfsburg von der 50+1-Regel verteidigt. Wie die ARD-„Sportschau“ und der „Kicker“ am Samstag berichteten, geht das aus