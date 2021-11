Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr.

Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Esens. Ein 17-Jähriger, der ohne Führerschein am Steuer saß, hat sich in Ostfriesland mit einem Auto überschlagen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war bei dem Unfall in der Nähe von Esens (Landkreis Wittmund) nach ersten Erkenntnissen auch ein Kind an Bord. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des Jugendlichen ist den Be