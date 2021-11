Landeskirche empfiehlt Abstand und Maske in Gottesdiensten

Die Marktkirche in Hannover.

Silas Stein/dpa/Archivbild

Hannover. Die Evangelische Landeskirche Hannover hat angesichts der sich verschärfenden Corona-Infektionslage Abstandsregeln und Maskenpflicht in allen Gottesdiensten empfohlen.

Damit nehme man besonders gut besuchte Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag und an den Advents- und Weihnachtsfeiertagen in den Blick, teilte die Landeskirche am Freitag mit. Die überarbeiteten Handlungsempfehlungen für Gottesdienste gingen