"Ungeimpfte werden nicht mehr viele Möglichkeiten haben, am öffentlichen Leben teilzunehmen": Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Freitag in Hannover harte 2G-Regeln angekündigt.

Holger Hollemann/dpa

Hannover. Auch in Niedersachsen spitzt sich die Corona-Lage zu. Das Land will schon in der kommenden Woche die 2G-Regel ausweiten. So sehen die Pläne aus.

Das Land Niedersachsen arbeitet angesichts steigender Corona-Zahlen mit Hochdruck an einer neuen Corona-Verordnung. Sie sieht vor, dass die 2G-Regel bereits deutlich früher in Kraft tritt als in den bisherigen Warnstufen vorgesehen. Das hat