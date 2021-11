Weil kündigt 2G-Ausweitung an: Lockdown aber nicht in Sicht

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die 2G-Regelung in der Corona-Pandemie wird in Niedersachsen nach Angaben von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ausgeweitet.

Das kündigte Weil am Freitag in Hannover an. Details dazu führte er zunächst nicht aus. Einen neuen Lockdown erwarte er aber für Niedersachsen derzeit nicht, sagte Weil. „Ich sehe das nicht.“ Insbesondere mache dies in den Situationen kein