Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht in der Landespressekonferenz im niedersächsischen Landtag.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Die Corona-Lage hat sich deutlich zugespitzt. Für Niedersachsen hat Regierungschef Weil nun weitere Verschärfungen angekündigt. Doch vieles ist noch unklar.

Nicht geimpfte Menschen müssen sich in Niedersachsen erneut auf verschärfte Corona-Regeln einstellen. Die 2G-Regelung soll im Bundesland ausgeweitet werden, kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag in Hannover an. Der Zugang