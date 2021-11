Ein Mann steht steht vor einem Corona-Impfzentrum.

Neustadt am Rübenberge. Für jede Corona-Impfung gibt es eine Bratwurst gratis: So will die Stadt Neustadt am Rübenberge am Freitag all die Menschen belohnen, die sich spontan im Impfzentrum in der Fußgängerzone impfen lassen - gleichgültig, ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung.

„Wir wollen das Impfen zu den Menschen bringen und so mithelfen, die Impfquote zu steigern“, sagte der Bürgermeister der Stadt in der Region Hannover, Dominic Herbst. Am Vormittag stehe das Stadtoberhaupt persönlich am Grill, sagte Spreche