Reisende gehen durch die Eingangshalle im Hauptbahnhof.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Bremen. Am Bremer Hauptbahnhof gibt es aus Sicht der Bundespolizei zu viele Gewaltdelikte. Nun verbietet sie in den kommenden zwei Nächten das Tragen von Waffen.

Der Bremer Hauptbahnhof wird in den nächsten zwei Nächten zur Waffenverbotszone. Von Freitag 19.00 Uhr bis Samstag 3.00 Uhr und dann erneut in derselben Zeit in der Nacht auf Sonntag dürfen keine Waffen oder gefährlichen Werkzeuge sowie Mes