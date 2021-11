An einem Deich finden Bauarbeiten statt.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Wardenburg. Angesichts des Klimawandels und seiner Folgen fordern die Deichverbände in Niedersachsen und Bremen vom Bund deutlich mehr Geld für Küstenschutzmaßnahmen als bisher.

„Wir benötigen 120 Millionen Euro jährlich für die Nordseeküste“, sagte Godehard Hennies, Geschäftsführer des Wasserverbandstags Bremen und Niedersachsen, am Freitag. Das ist fast doppelt so viel, wie bislang ausgegeben wird: So investiert