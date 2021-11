Wolfsburg neuer Trainer Florian Kohfeldt kommt zum Platz.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Bremen. Der neue Wolfsburger Trainer Florian Kohfeldt findet es positiv, dass er sich anders als zuvor bei Werder Bremen nun ausschließlich auf seine Aufgaben als Chefcoach fokussieren kann.

„Ich bin hier als Cheftrainer hingekommen und bin nicht der ehemalige Torwart der dritten Mannschaft und Trainer der U16 oder was auch immer“, sagte Kohfeldt in einem Interview bei „deichstube.de“. „Damit will ich die Zeit in Bremen nicht