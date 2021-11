Gesetzentwurf zur Landarztquote wird in Landtag eingebracht

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes einer internistischen Intensivstation.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Für die Studienplätze im Zusammenhang mit einer angepeilten Landarztquote ist ein besonderes Auswahlverfahren geplant. Medizinische Vorkenntnisse oder Berufserfahrung sollen eine Rolle spielen. Nun wird über einen Gesetzentwurf beraten.

Mit einem Gesetz will die Landesregierung den Mangel an Ärzten im ländlichen Raum verringern. Am heutigen Donnerstag wird im Landtag ein entsprechender Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von SPD und CDU beraten. Der Entwurf sieht 60 Med