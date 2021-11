Gesetzentwurf zur Landarzt-Quote in Landtag eingebracht

Ein Stethoskop hängt um den Hals eines Arztes einer internistischen Intensivstation.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Hannover. Mit einem Gesetz soll die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum Niedersachsens verbessert werden.

Einen entsprechenden Entwurf haben die Regierungsfraktionen SPD und CDU am Donnerstag in den Landtag eingebracht. Er sieht 60 Medizin-Studienplätze pro Jahr vor. Sie sollen an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich für zehn J