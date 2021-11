Fachkräftemangel in der Pflege: Ohne Zuwanderung geht es nicht

Die Fachkräfteeinwanderung könnte eine Lösung sein. Doch wie lassen sich Fachkräfte anwerben, qualifizieren und integrieren und welche Herausforderungen gibt es? Im IQ Fachforum wurden Probleme und Lösungen diskutiert. (Symbolfoto)

Oliver Berg/dpa

Osnabrück. Der Fachkräftemangel in der Pflegebranche hat sich zuletzt in der Pandemie gezeigt. Fest steht: Es bedarf der Einwanderung von Fachkräften aus dem Ausland, um das Problem zu lösen. Das sieht auch Niedersachsens Sozialministerin so. Dazu müssten jedoch die Rahmenbedingungen verbessert werden.

Der demografische Wandel in Deutschland schreitet voran und verschärft den Personalmangel in der Pflege. Die Lösung könnte aus dem Ausland kommen: Zugewanderte Fachkräfte müssen jedoch besser unterstützt und die Rahmenbedingungen in der Pfl