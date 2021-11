Erdmännchen-Jungtiere kuscheln sich unter einer Wärmelampe im Zoo Hannover aneinander.

Zoo Hannover/dpa

Hannover. Zwei Erdmännchen sind im Zoo Hannover geboren worden.

Die Jungtiere kamen am 2. Oktober zur Welt und werden seither von der Erdmännchen-Familie umsorgt, wie eine Zoo-Sprecherin am Mittwoch mitteilte. In ihrem Außengehege kuscheln sich die kleinen Säugetiere demnach am liebsten eng an die ande