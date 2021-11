Diess: Trinity wird Autobauen in Wolfsburg revolutionieren

Herbert Diess, Vorstandsvorsitzender von Volkswagen, spricht während der IAA auf einer Bühne.

Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Wolfsburg. VW-Chef Herbert Diess will mit dem angepeilten Neubau eines eigenen Werks für die kommende Elektroauto-Generation den Umbruch am gesamten Hauptsitz Wolfsburg antreiben.

„Trinity wird den Automobilbau in Wolfsburg revolutionieren“, kündigte der Manager am Mittwoch an. Er wies bei einer Branchenkonferenz des „Handelsblatts“ auf die „kürzeren Produktionszeiten und effizienteren Arten der Zusammenarbeit“ hin,