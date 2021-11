IG Metall und Airbus: Kein Durchbruch im Streit in Sicht

Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, spricht bei einem Warnstreik vor dem Werk von Airbus in Hamburg-Finkenwerder.

Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg. Im Streit zwischen der IG Metall und Airbus um den geplanten Konzernumbau bei dem Flugzeugbauer ist immer noch kein Durchbruch in Sicht.

„Wir sind von einer Lösung noch weit entfernt, aber es lohnt sich, in der nächsten Verhandlung auf dem bisherigen Stand weiter zu verhandeln“, sagte der Verhandlungsführer der IG Metall, Daniel Friedrich, am Mittwoch in Hamburg nach der vi