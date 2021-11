Ein Schild mit der Aufschrift „Geflügelpest Sperrbezirk“ steht an einer Straße.

Stefan Sauer/dpa/Archivbild

Friesoythe. Erstmals in diesem Herbst ist in Niedersachsen die für Tiere hochansteckende Geflügelpest in einem Nutztierbestand nachgewiesen worden.

Wie der Landkreis Cloppenburg und das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Mittwoch mitteilten, wurde ein entsprechender Erreger in einer Entenhaltung mit rund 39.000 Tieren in der Stadt Friesoythe nachgewiesen. Der Bestand wird nun t