Silvester-Feuerwerk 2021 in vielen Innenstädten verboten

Eine Frau blättert durch den Werbeprospekt einer Supermarktkette.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Northeim. In vielen Innenstädten im Norden soll auch in diesem Jahr nicht privat geböllert werden. Einige Städte wollen ihre Bürger mit entsprechenden Verboten schützen. Doch es gibt auch Ausnahmen.

Das neue Jahr mit Feuerwerksraketen und Böllern begrüßen - das soll in vielen Innenstädten im Norden auch 2021 nicht möglich sein. In mehreren Städten in Niedersachsen und Bremen sind bereits Böllerverbote für den anstehenden Jahreswechsel