Das Markenhochhaus vom Volkswagen spiegelt sich in einer Pfütze auf einem Mitarbeiterparkplatz vor dem VW Werk Wolfsburg.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Noch ist die Entscheidung formal nicht durch den Aufsichtsrat. Doch die Weichen sind gestellt: Das zentrale VW-Elektromodell der nächsten Jahre soll in einer komplett eigenen Fabrik gefertigt werden. Bringt das der Jagd auf Tesla Schub - und werden ausreichend Jobs gesichert?

Im Wettstreit mit Tesla zieht Volkswagen aller Voraussicht nach ein eigenes Werk für sein grundlegend neues Elektromodell Trinity hoch. Die Fabrik soll in der Nähe des Stammsitzes in Wolfsburg entstehen, wie Europas größter Autokonzern am D