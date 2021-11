Ein Mann hält einen Corona-Schnelltest in der Hand.

Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Hannover. Mit einer neuen Verordnung wird das Leben für ungeimpfte Menschen in Niedersachsen unbequemer. Das betrifft etwa Veranstaltungen. Weitere Verschärfungen sind wahrscheinlich.

Neue Corona-Regeln bringen für ungeimpfte Menschen in Niedersachsen mehr Einschränkungen. So müssen sich etwa ungeimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen jeden Tag auf das Coronavirus testen, wie die Staatskanzlei am Dienstag in Hann