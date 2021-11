VW will E-Auto Trinity in neuem Werk bei Wolfsburg bauen

Die Folie wird von dem VW-Logo abgezogen.

Sina Schuldt/dpa

Emden. VW plant in der Nähe des Wolfsburger Stammwerks eine neue Produktionsstätte auf der grünen Wiese. Dort soll das E-Auto Trinity gefertigt werden - jenes Modell, das Tesla Konkurrenz machen soll.

Für sein grundlegend neues Elektromodell Trinity will Volkswagen in der Nähe des Stammsitzes in Wolfsburg ein separates Werk errichten. Das Auto soll 2026 auf den Markt kommen. Das am Dienstagabend angekündigte Vorhaben gilt als einer der e