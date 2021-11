Steuerzahlerbund prangert Geldverschwendung an

Eurobanknoten liegen auf einem Tisch.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Hannover. Die Verschwendung öffentlicher Mittel prangert der Bund der Steuerzahler in Niedersachsen und Bremen in seinem neuen Schwarzbuch an.

Auch in diesem Jahr werden wieder mehr als zehn Fälle aus den beiden Ländern aufgelistet - vorgestellt werden die Fälle heute (11.00 Uhr) in Hannover. Erneut gehe es um viele Millionen Euro, sagte ein Sprecher. Die Beispiele dienen nach A