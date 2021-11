Hände liegen auf der leuchtenden Tastatur eines Laptops.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Hannover. Risiko der Spionage und Manipulation, Gefährdung der Privatsphäre, immer raffiniertere Cyberangriffe: Die Gefahren der Digitalisierung wachsen in Deutschland.

Daher werde eine strategische Forschungskooperation in Hannover sich in den kommenden Jahren Fragen der Cybersicherheit und des Datenschutzes widmen, kündigte die Leibniz Universität Hannover am Montag an. Dafür sollten künftig das Helmhol