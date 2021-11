Neuer Leiter am Theater: Frank Hilbrich wird Opern-Regisseur

Der Regisseur Frank Hilbrich steht vor dem Theater Bremen.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Seit seinem ersten Opernbesuch ist Frank Hilbrich dem Musiktheater verfallen. Für seine Arbeit als Opern-Regisseur reiste er fortan quer durch Deutschland. Nun kehrt der gebürtige Bremer zurück in seine Heimatstadt.

Der Regisseur Frank Hilbrich leitet vom kommenden Jahr an die Opernsparte am Theater Bremen - gemeinsam mit der Dramaturgin Brigitte Heusinger. Der gebürtige Bremer soll zur Spielzeit 2022/2023 in die Chefetage des Musiktheaters aufrücken,