Eine Teilnehmerin eines Warnstreiks bläst in eine Trillerpfeife mit dem Logo der Gewerkschaft GEW.

Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hannover. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Niedersachsen hat zu Warnstreiks mit regionalen Aktionen aufgerufen.

Protestiert werden soll an diesem Mittwoch (10. November), wie die GEW am Montag in Hannover mitteilte. Hintergrund ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst der Länder. Die niedersächsische GEW will nach eigenen Angaben auf die Blockadeh