Eine Arzthelferin steckt eine Nadel in ein Fläschchen mit Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Hannover. Die Nachfrage nach Corona-Impfungen bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in Niedersachsen ist jüngst gestiegen.

In der vergangenen Woche seien deutlich mehr Menschen geimpft worden als in der Vorwoche, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, Detlef Haffke, am Montag. Demnach stieg die Zahl von knapp 70.000 auf rund 110.000