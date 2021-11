Eine Warnweste mit der Aufschrift „ver.di“.

Braunschweig. Im Tarifkonflikt für die Landes-Beschäftigten im Öffentlichen Dienst ruft die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks auf.

Die Bundesländer hätten auch in der zweiten Verhandlungsrunde in der vergangenen Woche kein Angebot auf den Tisch gelegt, teilte die Gewerkschaft am Montag mit: „Die Preissteigerung liegt bei 4,5 Prozent, und die Arbeitgeber des öffentlich