Eine medizinische Mitarbeiterin hält einen Abstrich für einen Corona-Test.

Tom Weller/dpa/Symbolbild

Hannover. Das Corona-Infektionsgeschehen bleibt in Niedersachsen auf hohem Niveau, auch wenn die Lage in anderen Bundesländern weit angespannter ist.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Donnerstag bei 4,0 nach 4,1 am Vortag. Der Wert steht für die Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in Kliniken pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Er ist in Niedersachsen der wicht