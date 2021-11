Die zerstörte Friesenbrücke an der Ems.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Weener. Lange mussten Anwohner und Reisende an der Ems im Kreis Leer warten, nun kommen die Bauarbeiten an der zerstörten Friesenbrücke bei Weener sichtbar in Gang. Bevor mit dem Rückbau des Stahlbauwerks begonnen werden konnte, hatte noch ein anderer Koloss auf der Ems Vorrang.

Knapp sechs Jahre nachdem ein Frachter die Friesenbrücke über die Ems bei Weener (Landkreis Leer) zerstört hatte, haben die Vorarbeiten für ein neues Brückenbauwerk begonnen. In den kommenden Monaten sollen die Schienen und die noch üb