„Hallo, Grünkohl“: Saisonauftakt in Oldenburg

Grünkohl wird auf einem Feld geerntet.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Oldenburg. Die niedersächsische Grünkohl-Metropole Oldenburg hat die diesjährige Saison für das vitaminreiche Wintergemüse eröffnet.

Rund um den Rathausmarkt gab es am Sonntag Grünkohl in vielen Varianten - ob klassisch mit Pinkelwurst oder Kasseler und Kartoffeln, rein vegetarisch, als Flammkuchen, als Pesto oder als „Grünkohl to Go“.Bei wechselhaftem Wetter kamen etli