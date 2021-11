Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Eine dunkle Rauchsäule steigt über dem Norden Hannovers auf. Hunderte Feuerwehrleute kämpfen über Stunden gegen Flammen in einem Recyclingbetrieb - erst einen Tag nach Ausbruch des Brandes kann „Feuer aus“ gemeldet werden. Nun sind Brandermittler gefordert.

Ein Tag nach dem großen Feuer in einem Recyclingbetrieb in Hannover hat die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet. „Der Großbrand dreier Industriehallen am Brinker Hafen ist gelöscht“, teilte die Hannoveraner Feuerwehr am Samstagmittag mit, 2