Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Eine dunkle Rauchsäule steigt über dem Norden Hannovers auf, Hunderte Feuerwehrleute kämpfen über Stunden gegen die Flammen in einem Recyclingbetrieb. Erst einen Tag nach dem Ausbruch ist der Brand gelöscht. Die Ermittlungen zur Ursache sind schwierig.

Der Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Hannover wird die Ermittler bis in die neue Woche beschäftigen. Nachdem die Feuerwehr die bereits recht langwierigen Löscharbeiten am Samstag habe beenden können, ließen sich die teils einsturzgefä