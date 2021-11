Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt vor einem Spiel.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg geht mit einer auf zwei Positionen veränderten Mannschaft ins Heimspiel gegen den FC Augsburg.

Im Vergleich zum 2:1 in der Champions League gegen RB Salzburg am Dienstag bringt Trainer Florian Kohfeldt in seinem ersten Bundesliga-Heimspiel mit dem VfL am Samstag Sebastiaan Bornauw und Renato Steffen für den gesperrten Maxence Lacroi