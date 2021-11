Küstenschutz erwartet leichte Sturmflut an Küste

Zahlreiche Spaziergänger sind bei trübem Wetter auf der Promenade am Strand unterwegs.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Norden. An der niedersächsischen Nordseeküste besteht am Sonntag und in der Nacht zu Montag die Gefahr einer leichten Sturmflut.

Wie der Sturmflutwarndienst des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Norden mitteilte, kann das Mittaghochwasser am Sonntag sowie das Nachthochwasser zum Montag bei Windstärke sechs aus