Kinder laufen mit Schlittschuhen auf einer Eisfläche.

Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Wolfsburg. Eisstockschießen, Disco auf Kufen oder einfach gemütlich ein paar Runden drehen. Die Eishallen in Niedersachsen setzen auch unter Pandemiebedingungen auf das bewährte Programm. Zum Start in die Saison wird das Angebot gut angenommen.

In vielen Eishallen in Niedersachsen ist die neue Wintersaison unter Corona-Auflagen eröffnet. Häufig wird der Saisonstart dabei mit einer Eisdisco gefeiert, wie an diesem Samstag in Wolfsburg. Die Schlittschuhe für den ersten öffentlichen