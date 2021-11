Dunkle Wolken ziehen über einem überdimensionierten Kreuz auf.

picture alliance / Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Bremen. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) wird ihre kurz bevorstehende Tagung wegen der verschlechterten Corona-Lage nicht in Präsenz abhalten, sondern online.

Das beschloss das Präsidium der Synode am Freitag, wie die EKD in Hannover mitteilte. Die Kirchenparlamentarier hätten sich eigentlich ab Sonntag in Bremen versammeln sollen, um am Mittwoch einen neuen Ratsvorsitzenden zu wählen.In einer v