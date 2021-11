Grüne und DGB: Nahverkehr-Umwelttickets für zwei Euro am Tag

Julia Willie Hamburg spricht.

Demy Becker/dpa/Archivbild

Hannover. Die Mobilitätswende in Niedersachsen soll nach Ansicht der Grünen und des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) mit einem sogenannten Umweltticket für Bus und Bahn beschleunigt werden.

Dies soll einen Verbraucher zwei Euro am Tag kosten, Menschen mit weniger Einkommen einen Euro, wie aus einem am Freitag in Hannover vorgelegten Eckpunktepapier hervorgeht. Mobilität müsse funktional und finanzierbar gemacht werden, sagte