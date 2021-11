Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Ein Brand in einem Industriebetrieb sorgt für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Hannover. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Mit Wasser müssen die Einsatzkräfte vorsichtig sein.

Drei Hallen eines Industrieunternehmens in Hannover sind am Freitag in Brand geraten. Rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Demnach war das Feuer am späten Nachmittag noch nicht