Brand in Industriebetrieb in Hannover unter Kontrolle

Feuerwehrleute löschen von einer Drehleiter aus den Brand einer Industriehalle am Brinker Hafen.

Moritz Frankenberg/dpa

Hannover. Stundenlang bekämpft die Feuerwehr einen Brand in einem Industriebetrieb in Hannover. Die Rauchwolke ist kilometerweit zu sehen. Erst am Abend gibt es Entwarnung.

Der Brand in drei Hallen eines Industrieunternehmens in Hannover ist wieder unter Kontrolle. Dies teilte die Feuerwehr am späten Abend mit. Auch die Warnhinweise an die Bevölkerung seien inzwischen wieder eingestellt. Zuvor waren etwa 200 E