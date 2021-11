Barbara Havliza (CDU), Justizministerin in Niedersachsen, steht in einem Gerichtssaal.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. In allen 128 Gerichten in Niedersachsen können Prozesse mittlerweile als Videoverhandlung stattfinden.

Mindestens ein Saal in jedem Gericht sei dafür mit der notwendigen Technik ausgestattet worden, teilte das Justizministerium am Freitag mit.„Die Pandemie war ein starker Antreiber, denn je weniger Menschen in einem Gerichtssaal zusammenkom